Правительство РФ продлит программу жилья для молодых семей

Москва, , 15:34 — REGNUM Программа по обеспечению молодых семей жильём востребована среди граждан и её стоит продлить — соответствующие расходы должны быть заложены в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о расходах федерального бюджета на 2019−2021 годы в части жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

«Мы также много в последние годы стараемся делать для того, чтобы у молодых семей была возможность улучшить свои жилищные условия. Эта программа становится всё более востребованной, а стало быть, мы будем её продолжать. Нужно ещё раз проанализировать, какие деньги на все эти направления мы можем выделить», — цитирует Медведева сайт правительства.

Он отметил, что Минстрой предлагает увеличить финансирование программы, однако Минфин выступает против. В любом случае, по словам премьера, любое увеличение финансирования должно быть предельно чётко обосновано.

«Надо реально оценивать наши ресурсы, которые мы имеем. Все мероприятия, а значит, и деньги, которые мы под них выделяем, должны быть увязаны в единую систему», — подчеркнул Медведев.

Он также напомнил, что перед правительством стоят задачи по увеличению темпов жилищного строительства, а также об упрощении доступа граждан к нему. В частности, речь идёт о дальнейших мерах по снижению ставок по ипотечным кредитам, замещении аварийного и ветхого жилья и модернизации всей строительной отрасли.

«В результате всех этих мер порядка 5 миллионов семей должны улучшать свои жилищные условия каждый год», — заявил Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство начало серию отраслевых заседаний, посвящённых проекту федерального бюджета на 2019−2021 год. По словам Медведева, формировании госсметы чиновники должны ориентироваться на выполнение майского указа президента РФ Владимира Путина, а также на поддержание макроэкономической стабильности. Согласно закону, правительство должно внести проект федерального бюджета на 2019−2021 годы в Госдуму до 1 октября 2018 года. Как ранее рассказал журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), депутаты ожидают, что документ будет внесён 30 сентября.

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