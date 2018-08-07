Москва, , 15:26 — REGNUM В ходе торговой сессии 7 августа российский рубль умеренно укрепляется. Днем рубль вырос к доллару на 0,5% и к евро на 0,15%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 63,44, в паре с европейской — на отметке 73,53, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«Более существенное укрепления рубля к доллару по сравнению с евро связано с динамикой пары EUR/USD на международном рынке. Доллар корректируется после существенного роста накануне и слабеет к многим мировым валютам. Что касается непосредственно рубля, то, судя по всему, вверх его толкают нефтяные котировки: баррель Brent сегодня прибавляет в цене 1,2% и торгуется на уровне $74,70», — отметила эксперт.

Остальные факторы говорят против рубля. Налоги уплачены, дивиденды конвертируются в иностранную валюту, Минфин РФ осуществляет рекордные покупки валюты, спрос на ОФЗ падает на фоне геополитических рисков, торговых войн и крепкого доллара. В таких условиях рубль сможет продолжить укрепление только в том случае, если нефть будет и дальше дорожать, а геополитический новостной фон будет нейтральным или позитивным.

«С учетом всех обстоятельств, велика вероятность, что торги 8 августа откроются ослаблением рубля. Диапазон колебаний курса рубля к доллару завтра может составить 63−64, курса рубля к евро — 73−74», — предположила Кулакова.

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