Международные резервы Украины сократились из-за выплат по долгам

Киев, , 15:22 — REGNUM На 1,3% сократились международные резервы Украины в июле 2018 года, сообщает «112 Украина».

По данным Национального банка Украины (НБУ), международные резервы Украины на 1 августа составили $17,486 млрд. На обслуживание госдолга было потрачено $321,5 млн. Также НБУ осуществил чистую продажу иностранной валюты на $64,4 млн. Отмечается, что резервы пополнялись в основном за счет продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на $130,9 млн и 60,5 млн евро.

Таким образом, международные резервы Украины покрывают три месяца будущего импорта.

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Напомним, ранее НБУ ухудшил прогноз по объемам резервов Украины на 2018 год на $0,9 млрд. Ожидается, что к концу 2018 года у Украины останется $20,7 млрд международных резервов.