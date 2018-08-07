«Пересматривать пенсионный возраст надо с льготами для северян»

Архангельск, , 15:12 — REGNUM При повышении пенсионного возраста нужно учитывать условия жизни и труда жителей северных регионов России. Если и пересматривать пенсионный возраст, то как минимум с льготами для северян, потому что на Севере очень сложные условия труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета директоров ООО «Поморский лесной технопарк», председатель совета региональной Ассоциации инициатив развития малого и среднего предпринимательства в Архангельской области Сергей Дерябин.

«В России есть и другие ресурсы, из которых можно получить средства и для развития страны, и для пополнения Пенсионного фонда РФ (ПФР), в частности. Прежде всего, надо уделить особое внимание борьбе с коррупцией, много недоработок в вопросах распределения средств, например, на различные стройки, также компании работают не совсем прозрачно — здесь существует огромное поле для работы», — считает эксперт.

В России на рынке более 50% — это государственные заказы. Основной заказчик — государство. Считаю, что в этой сфере гораздо интереснее навести порядок, и найти средства на повышение пенсий. В 90-е годы это было сделать сложно, сегодня в век компьютеризации всё это следует отмониторить, и с учётом искусственного интеллекта можно сделать массу интересных вещей.

«Повысить пенсионный возраст — это административно просто, а вот навести прядок в других отраслях и сферах сложно, и требует определенных усилий и затрат. Но ведь это перспектива, это будущее страны. Бесконечно повышать возраст не получится, надо отрегулировать отношения в сфере госзакупок, сделать их максимально прозрачными, эффективными и доступными, это наиболее важно», — высказал свое мнение Дерябин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»