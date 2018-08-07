Казахстан представит свою оборонную продукцию в Таджикистане

Астана, , 15:13 — REGNUM Внешнеторговая палата Казахстана с 9 по 12 августа проведет в Душанбе торгово-экономическую миссию по продвижению казахстанской оборонной продукции, сообщает 7 августа агентство «Казинформ».

В палате отметили, что мероприятие должно повысить узнаваемость продукции и услуг из Казахстана. Со стороны Таджикистана в мероприятии примут участие представители министерства транспорта, экономического развития, финансов, промышленности и других ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля экспортная страховая компания KazakhExport и ЗАО «Холдинг Азия Групп Таджикистан» подписали меморандум по поставке 300 автобусов марки Hyundai Trans Auto в Таджикистан.

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