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Структуры Сбербанка предъявили требования к «Юлмарту» на 2,7 млрд рублей

Экономика

Заявление Сбербанка оставлено без изменений до 3 сентября

Структуры Сбербанка предъявили требования к «Юлмарту» на 2,7 млрд рублей
Судебный иск

Москва, 7 августа 2018, 15:01 — REGNUM  ПАО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк Факторинг» подали заявления в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о включении долга перед ними в 2,7 млрд рублей в реестр требований кредиторов НАО «Юлмарт», сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

Так, заявление компании «Сбербанк Факторинг» в 1,4 млрд рублей суд намерен рассмотреть 11 октября, а «Сбербанка России» на 1,3 млрд рублей — оставлено без изменений до 3 сентября.

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Напомним, осенью прошлого года совладелец компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин попал под уголовное преследование по подозрению в крупном мошенничестве в сфере кредитования — обмане Сбербанка на 1 млрд рублей. Подозреваемый был задержан и помещён под домашний арест.

Группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьютерская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж более чем в 240 городах России.

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