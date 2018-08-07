В Одесской области проведут дноуглубительные работы в двух портах

Одесса, Украина, , 14:43 — REGNUM Румынская компания SC Complex Delta SRL углубит дно в акваториях украинских морских портов Измаил и Рени в Одесской области, сообщает 7 августа УНИАН.

Согласно сообщению, договор о проведении работ подписала компания и администрация морских портов Украины (АМПУ). Стоимость дноуглубления — 32 млн гривен ($1,18 млн). Румынская компания обработает 200 тыс. кубометров грунта, три четверти объема будут обработаны в Измаильском морском порту. Работы будут закончены в течение четырех месяцев.

Напомним, в тендере на проведение дноуглубительных работ участвовали три компании: две из Румынии и одна с Украины. Победившая компания предложила цену работ на 3,8 млн гривен ($140 тыс.) меньше ожидаемой стоимости.

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