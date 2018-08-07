Во Владимире начался суд над экс-главой завода «Автоприбор»

Владимир, , 14:39 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владимира 7 августа начал рассматривать уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова. Согласно картотеке суда, дела рассматривает судья Дмитрий Рукин.

Напомним, дело поступило в суд в июне 2018 года. По версии следствия, Алексей Мельников в 2011 году решил разорить завод, чтобы не отдавать взятый в банке «ВТБ» кредит в 1,5 млрд рублей. Для этого он якобы перевел все имущество завода в пользу аффилированных лиц, а также создал новое предприятие, где аккумулировал всю деятельность завода и прибыль.

Сейчас Алексею Мельникову предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве предприятия, мошенничестве, присвоении или растрате имущества (два эпизода) и злоупотреблении полномочиями. Ущерб, причиненный заводу, оценивается в 1,2 млрд рублей. Также потерпевшим признан банк «ВТБ», ему был причинен ущерб в 1,4 млрд рублей.

Напомним, ранее Алексей Мельников уже был признан виновным в неисполнении обязанностей налогового агента. Ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, но суд амнистировал Алексея Мельникова.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года 900 сотрудников завода «Автоприбор» чуть было не остались без работы: на предприятии было принято решение о ликвидации. Ситуация выровнялась только после вмешательства областных властей.

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