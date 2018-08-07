Правительство начало серию отраслевых совещаний по бюджету на 2019 год

Москва, , 14:25 — REGNUM Правительство России начинает серию отраслевых совещаний по основным направлениям расходов федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Об этом 7 августа сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая совещание в подмосковных Горках, посвящённое расходам бюджета в сфере строительства и ЖКХ.

Глава правительства напомнил, что общие подходы к формированию бюджета уже обсуждались на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.

«В ближайшее время определим объёмы бюджетных денег, которые будут выделены для развития науки, здравоохранения, образования, других секторов социальной сферы», — сказал Медведев.

По его словам, в рамках работы над бюджетом должны быть определены размеры поддержки важнейших отраслей: промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и строительства. Также предстоит работа по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов.

Медведев отметил, что Минфин России уже довёл до главных распорядителей бюджетных средств соответствующие лимиты, однако у министерств и ведомств традиционно есть встречные предложения.

«Чтобы согласовать подходы, ещё раз хотел бы обратиться к моим заместителям, каждого по своим вопросам это касается, нужно оперативно провести дополнительные совещания с коллегами», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что цель всей этой работы заключается в том, чтоб «выйти на взвешенные и сбалансированные решения, которые станут основой нового федерального бюджета». Проект должен быть рассмотрен на заседании правительства и направлен в Государственную думу до 1 октября 2018 года, напомнил Дмитрий Медведев.

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