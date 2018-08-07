«Диктует повышение пенсионного возраста ситуация на рынке труда»

Архангельск, , 14:14 — REGNUM Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, в первую очередь из-за ситуации на рынке труда в нашей стране. По данным экспертов, ежегодно почти полмиллиона (более 430 тыс.) трудоспособных граждан выбывают с рынка труда, заявила корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам в Архангельской области Любовь Анисимова.

По её мнению, это очень серьёзная проблема и решать ее только за счет миграционных потоков невозможно. Поэтому нужно принимать определенные меры. Также становится критичным соотношение людей трудоспособного и пенсионного возраста: два к одному — это очень маленькое соотношение.

«Конечно, тема повышения пенсионного возраста — социально болезненная, людям тяжело осознать и принять это, но придется, другого выхода нет», — высказала свое мнение омбудсмен.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»