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«Диктует повышение пенсионного возраста ситуация на рынке труда»

Экономика

Ежегодно выбывают почти полмиллиона трудоспособных граждан, заявил эксперт

Архангельск, 7 августа 2018, 14:14 — REGNUM  Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, в первую очередь из-за ситуации на рынке труда в нашей стране. По данным экспертов, ежегодно почти полмиллиона (более 430 тыс.) трудоспособных граждан выбывают с рынка труда, заявила корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам в Архангельской области Любовь Анисимова.

По её мнению, это очень серьёзная проблема и решать ее только за счет миграционных потоков невозможно. Поэтому нужно принимать определенные меры. Также становится критичным соотношение людей трудоспособного и пенсионного возраста: два к одному — это очень маленькое соотношение.

«Конечно, тема повышения пенсионного возраста — социально болезненная, людям тяжело осознать и принять это, но придется, другого выхода нет», — высказала свое мнение омбудсмен.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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