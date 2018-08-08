Среда, 8 Августа 2018 года
02:29:31 МСК

Швеция, живущая за счет других стран, перестает быть «образцом социализма»

Экономика

Воинствующий феминизм и гендерное равенство должны спасти Европу от вымирания, но при этом убить страну

Стокгольм, 8 августа 2018, 02:11 — REGNUM  Шведская модель общественного устройства долгое время считалась самими гражданами Швеции и их европейскими соседями образцом, к которому нужно стремиться всем. Почему теперь модель «шведского социализма» все чаще ставится под сомнение, несмотря на явленные успехи, а сам он, похоже, может уйти в прошлое, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Шведская система поддержки собственного населения дала внушительный демографический эффект, который стал предметом зависти для всей прочей Европы. Демографический кризис, поразивший Евросоюз, в Швеции кажется преодоленным, о чем явственно свидетельствует преодоление этой страной в 2017 году 10-миллионной черты численности населения. Таких успехов удалось добиться благодаря развитым программам социальной помощи, особенно в части поддержки материнства. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что, несмотря на лидерство в народосбережении по сравнению с остальным ЕС, шведская модель также перестает обеспечивать достаточный для воспроизводства населения уровень рождаемости.

И, наконец, если посчитать во что обходятся программы соцзащиты, картина возникает и вовсе несуразная. На обеспечение шведского высокого стандарта жизни, как оказалось, работает чуть ли не вся Европа, включая и Россию. Как это происходит?

Читайте подробности: Закат шведского социализма

Читайте также другие статьи Александра Запольскиса, посвященные моделям и проблемам развития в современном мире

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить