Швеция, живущая за счет других стран, перестает быть «образцом социализма»

Стокгольм, , 02:11 — REGNUM Шведская модель общественного устройства долгое время считалась самими гражданами Швеции и их европейскими соседями образцом, к которому нужно стремиться всем. Почему теперь модель «шведского социализма» все чаще ставится под сомнение, несмотря на явленные успехи, а сам он, похоже, может уйти в прошлое, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Шведская система поддержки собственного населения дала внушительный демографический эффект, который стал предметом зависти для всей прочей Европы. Демографический кризис, поразивший Евросоюз, в Швеции кажется преодоленным, о чем явственно свидетельствует преодоление этой страной в 2017 году 10-миллионной черты численности населения. Таких успехов удалось добиться благодаря развитым программам социальной помощи, особенно в части поддержки материнства. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что, несмотря на лидерство в народосбережении по сравнению с остальным ЕС, шведская модель также перестает обеспечивать достаточный для воспроизводства населения уровень рождаемости.

И, наконец, если посчитать во что обходятся программы соцзащиты, картина возникает и вовсе несуразная. На обеспечение шведского высокого стандарта жизни, как оказалось, работает чуть ли не вся Европа, включая и Россию. Как это происходит?

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