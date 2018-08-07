Эффект от десанта энергетиков в Дагестан составит 160 млн рублей в год

Махачкала, , 14:06 — REGNUM В Дагестане уже выполнено более 50% работ, которые запланированы для специалистов «Россетей», прибывших оказать помощь в наведении порядка в энергосетевом хозяйстве республики. В учениях участвуют специалисты МРСК Северо-Запада и «Ленэнерго», сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе АО «Дагестанская сетевая компания».

Эффект от всероссийских учений энергетиков в Дагестане составит 160 млн рублей, сообщили в компании. В течение одного месяца будут установлены порядка 7,5 тыс. опор ЛЭП и проложены около 700 км линий электропередачи.

Кроме того, прикомандированные энергетики заменят до 18 тыс. приборов учета и отремонтируют около 300 трансформаторных подстанций. Вместе с этим будет проведена полная ревизия энергосетевого хозяйства в Махачкале и Буйнакске, в Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Сергокалинском районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Дагестан прибыло более 2000 специалистов ПАО «Россети». На масшабные работы в республике компания планирует потратить 1,3 млрд рублей.

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