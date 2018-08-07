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Киевские власти придумали, за что еще брать деньги с жителей столицы

Экономика

Теперь киевские жители будут платить за вывоз мусора отдельно

Киевские власти придумали, за что еще брать деньги с жителей столицы
Воровство из чужого кармана

Киев, 7 августа 2018, 14:04 — REGNUM  С августа 2018 года для жителей Киева ввели новый тариф — за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), заявил заместитель главы Киевской горадминистрации ПетрПантелеев, сообщает 7 августа УНИАН.

По его словам, тариф будет рассчитываться исходя из количества людей, проживающих в квартире, и типа дома. Помимо этого будет учитываться так называемая «средняя норма накопления отходов» в доме. Пантелеев подчеркнул, что в среднем каждый житель киевской квартиры 20−25 гривен (47−58,5 рублей) в месяц.

Напомним, 67% ТБО, накапливаемых в Киеве, хранятся на мусорных полигонах, 23% перерабатываются на заводе «Энергия», 10% — сортируются и перерабатываются.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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