«Через 5-6 лет люди скажут спасибо за повышение пенсионного возраста»

Сыктывкар, , 13:50 — REGNUM Повышать пенсионный возраст обязательно нужно, потому что ежегодно выходят на пенсию порядка 1,5 миллиона пенсионеров, а экономическая ситуация в России становится всё хуже, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель Общественного совета г. Сыктывкар (Республика Коми) Владимир Пыстин.

«Россия готовилась к этому шагу. XX век подарил миру уникальное явление — старение населения. В декабре 1990 года ООН приняла решение о проведении Международного дня пожилого человека (1 октября), отмечая стремительность старения населения мира. С этого времени каждое государство отчитывается, что сделано для того, чтобы решить эту проблему», — напомнил эксперт.

На сегодняшний день в России, даже если все будут работать, всё равно рабочих рук не хватает, потому что в 90-е годы практически в один день страна лишилась 27 миллионов граждан. СССР распался, многие оказались за границей — это сильнейший удар для России, непредвиденное обстоятельство, которое сейчас сказывается.

«Поэтому повышение пенсионного возраста необходимо, и тому причиной несколько моментов: во-первых, повышаются размеры пенсий существующим пенсионерам, во-вторых, принимается целый блок решений по поводу того, чтобы создать условия тем пенсионерам, которые хотят работать, в-третьих, для тех, кто будет работать на государство, будут сохранены социальные гарантии. И самое главное — очень плавное повышение пенсионного возраста, это, конечно, трудно, но все люди, которые были против повышения, через 5−6 лет скажут спасибо тем, кто был «за» эту реформу», — высказал свое мнение Пыстин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»