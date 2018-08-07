Граждане РФ берут кредиты для компенсации недопотребления — эксперт

Москва, , 13:31 — REGNUM Размер потребительских кредитов растет в связи с тем, что ситуация в экономике стабилизируется и граждане пытаются компенсировать недопотребление прошлых лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил зампредправления Локо банка Андрей Люшин.

Средний размер потребительского кредита в России во II квартале 2018 года достиг рекорда, увеличившись на 33%, пишет РБК. Так, размер займов достиг уровня в 180 тыс. рублей.

«Долги растут в связи с общей стабилизацией в экономике и падением инфляционных ожиданий населения — тревожность весны миновала, граждане компенсируют недопотребление прошлых лет», — заявил Люшин.

Происходит увеличение среднего размера займов, причём в разных сегментах, в том числе в автокредитовании.

«Такая динамика может сравнительно безболезненно продолжаться ещё год-полтора. После этого потребуется новый виток роста реальных доходов — причем, речь не о зарплатах, доходы сейчас растут медленнее, а увеличение налогов и тарифов замедлит их ещё сильнее. Возможно также потребуется новое снижение ставок по кредитам, что позволит рефинансировать долги», — считает Люшин.

По его словам, уже сегодня порядка трети новых кредитов идет на рефинансирование и их число будет расти. При этом такая ситуация свойственна стабильному состоянию экономики, но сейчас важно избежать роста валютных кредитов, чувствительных к внешним шокам.