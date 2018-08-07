Воронежская область намерена увеличить товарооборот с Киргизией

Воронеж, , 13:25 — REGNUM Воронежская область и Таласская область Киргизии намерены установить более тесные партнерские взаимоотношения. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 7 августа на встрече делегации республики в правительстве Воронежской области.

Встречу по поручению главы региона Александра Гусева провел врио заместителя председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов. Делегацию Таласской области Киргизии, которую возглавил полномочный представитель правительства Киргизии в Таласской области Марат Мураталиев.

Отметим, что делегация Киргизии прибыла в Воронежскую область для участия в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Международного Дня защитников Отечества и дружбы народов. Этот праздник отмечается 6 августа — в память о подвиге Героя Советского Союза рядового Красной Армии Чолпонбая Тулебердиева, похороненного в Лискинском районе.

На встрече, в частности, обсуждались вопросы развития сотрудничества между Таласской и Воронежской областями, в том числе — увеличение товарооборота между хозяйствующими субъектами двух регионов, обозначили основные приоритеты в сфере двусторонней внешнеэкономической деятельности. Также была рассмотрена возможность установления более тесных договорных отношений в рамках меморандума о сотрудничестве, к совместной подготовке которого было решено приступить в ближайшее время.

В ходе визита делегация также посетила ряд ведущих предприятий АПК Лискинского района и объекты социальной сферы — школы, детские сады, поликлинику и другие.

Справка ИА REGNUM. Чолпонбай Тулебердиев родился 13 апреля 1922 года в селе Чимгент (сейчас названо в его честь — Чолпонбай) Таласской области Киргизии. 6 августа 1942 года Тулебердиев закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года красноармейцу Чолпонбаю Тулебердиеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.