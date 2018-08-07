Вторник, 7 Августа 2018 года
13:59:35 МСК

В Челябинской области построят несколько мусоросортировочных комплексов

Экономика

До конца 2018 года и на федеральные средства

В Челябинской области построят несколько мусоросортировочных комплексов
Alexander Klink
Сортировка мусора

Челябинск, 7 августа 2018, 13:21 — REGNUM  В Челябинской области за 2018 год построят два мусоросортировочных комплекса. Они появятся в Сатке и Трёхгорном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Общая их мощность ежегодно составит 90 тыс. тонн. Затем в Карабаше построят комплекс мощностью 33 тыс. тонн, а в Снежинске — 10 тыс. тонн.

Вице-губернатор Сергей Сушков отмечает, что для создания инфраструктурных объектов уже выделено 113 млн рублей федеральных средств. Ещё 26 млн пойдёт из облбюджета.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить