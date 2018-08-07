Россельхознадзор запретил ввоз 214 тонн сельхозпродукции из Туркестана

Бишкек, , 13:21 — REGNUM В начале августа 2018 года сотрудники Оренбургского областного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору не пропустили на территорию России более 214 тонн сельскохозяйственной продукции из стран Туркестанского региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, обратно в Киргизию вернулись 38,6 тонн абрикосов, в Казахстан — 136 тонн дынь, арбузов и лука, а также 20 тонн персиков, в Узбекистан — 20 тонн арахиса, направлявшихся в Москву, Саратов, Самару, Челябинск и Калужскую область.

Причиной, по которой продукция не допущена в Россию, поскольку ее попытались провезти по недействительным фитосанитарными сертификатами или документам с недостоверной информацией о грузе.

Нарушившим правила ввоза подкарантинной сельскохозяйственной продукции на территорию России собственникам и перевозчикам выписаны штрафы.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июля 2018 года инспекторы Новосибирского областного управления Россельхознадзора задержали несколько грузовых автомобилей с 470 тоннами подкарантинной сельхозпродукции из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Причной для этого послужило отсутствие сертификатов соответствия и нарушение правил маркировки товаров. Нарушителей оштрафовали.