Грузинская компания пыталась незаконно отправить в Узбекистан лекарства

Ташкент, , 13:29 — REGNUM В Грузии пресекли незаконную попытку экспорта в Узбекистан лекарственных препаратов, предназначенных для больных гемофилией, сообщили 7 августа в пресс-службе Следственной службы министерства финансов Грузии.

2 августа представители грузинской компании пытались провести через таможню 1,5 тыс. флаконов препарата EMOCLOT на общую сумму $335 тыс. В ходе расследования выяснилось, что в документах была занижена дозировка лекарства, завышен срок годности и сменена этикетка.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа министерство здравоохранения Узбекистана в 2,5 раза расширило список основных лекарственных средств, до 820 позиций. Список обычно используется для анализа потребностей медицинских учреждений.

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