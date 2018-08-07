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Грузинская компания пыталась незаконно отправить в Узбекистан лекарства

Экономика

Представители грузинской компании пытались провести через таможню 1,5 тыс. флаконов препарата EMOCLOT

Ташкент, 7 августа 2018, 13:29 — REGNUM  В Грузии пресекли незаконную попытку экспорта в Узбекистан лекарственных препаратов, предназначенных для больных гемофилией, сообщили 7 августа в пресс-службе Следственной службы министерства финансов Грузии.

2 августа представители грузинской компании пытались провести через таможню 1,5 тыс. флаконов препарата EMOCLOT на общую сумму $335 тыс. В ходе расследования выяснилось, что в документах была занижена дозировка лекарства, завышен срок годности и сменена этикетка.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа министерство здравоохранения Узбекистана в 2,5 раза расширило список основных лекарственных средств, до 820 позиций. Список обычно используется для анализа потребностей медицинских учреждений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане расширили список основных лекарственных средств

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