На Украине повысили тариф на электроэнергию

Киев, , 13:00 — REGNUM Среднегодовой тариф оператора объединенной энергосистемы Украины «Укрэнерго» на передачу электроэнергии по магистральным и межгосударственным сетям в 2018 году подняли на 1,5%, сообщает 7 августа УНИАН.

Согласно сообщению, решение одобрила национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Тариф был повышен до 4,969 украинских копеек (11 российских копеек). Тариф был повышен в связи с увеличением фонда оплаты труда «Укрэнерго» в четвертом квартале 2018 года на 5,1% до 1,4 млрд гривен (3,28 млрд рублей).

Напомним, «Укрэнерго» в 2017 году снизило чистую прибыль на 42% по сравнению с 2016 годом.

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