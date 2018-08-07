Чеченским фермерам предложили добровольно легализоваться

Грозный, , 12:56 — REGNUM Власти Чечни предпринимают усилия по выявлению «лжефермеров». В республике еще довольно много лиц, которые взяли земельные наделы для ведения сельскохозяйственной деятельности, между тем на учет в налоговой службе в качестве глав крестьянско-фермерских хозяйств они встать «забыли».

Эта проблема требует решения, было отмечено на встрече главы управления республиканской налоговой службы Мовсара Цамаева с министром имущественных и земельных отношений Асламбеком Ирасхановым, пишет «Чечня сегодня». Стороны договорились провести комплекс мероприятий по легализации отношений с фермерами.

Мовсар Цамаев призвал жителей республики, взявших в аренду земельные участки для коммерческих целей и занимающихся производством сельхозпродукции, в течение пяти дней пройти процедуру регистрации в налоговом органе.

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Как сообщало ИА REGNUM, три года назад для Чечни был определен контрольный показатель по выводу «из тени» более 35 тыс. незаконных предпринимателей. Именно столько жителей республики, по данным Роструда, в 2015 году занимались незаконной трудовой деятельностью, не платя налоги.

Однако эта работа в регионе велась со скрипом. Так, например, в течение всего 2016 года в республике удалось вывести «из тени» лишь около 500 человек.

В августе 2017 года, по данным Росстата, на Северном Кавказе отмечался самый высокий уровень занятости в неформальном секторе — 44,4% трудоспособного населения, что составляло около 1,8 млн человек. Наибольший процент работающих нелегально был зафиксирован в Чечне — 63,2% или 338 тыс. человек и в Дагестане — 60,1% или 718 тыс. человек.