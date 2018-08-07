Власти Симферополя нашли деньги на мусорные площадки

Симферополь, , 12:56 — REGNUM Власти Симферополя проведут тендер на закупку и установку 49 контейнерных площадок, стоимостью более пяти миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM 7 августа сообщили в администрации крымской столицы.

«Цена контракта на работы по благоустройству контейнерных площадок в микрорайонах Симферополя — 5,3 миллиона рублей. Срок его исполнения — до 1 декабря 2018 года. Источник финансирования работ — городской бюджет», — отметили в администрации.

По словам чиновников, все площадки будут выполнены в едином стиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля замглавы администрации города Валерий Гуменюк заявил, что на мусорные площадки и баки необходимо не менее 65 миллионов рублей, однако, в виду слабого финансирования этот процесс может затянуться на долгие годы.

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