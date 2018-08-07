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Отели Анапы начали активно привлекать туристов на август — АТОР

Экономика

Летний спрос на отдых в Анапе был на 10−15% выше, чем в 2017 году, однако это касалось первой части сезона

Анапа, Краснодарский край, 7 августа 2018, 12:50 — REGNUM  Для привлечения туристов на август 2018 года курорты и отели Анапы начали рассылать специальные предложения и акции. Об этом сообщили 7 июля в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По отелям и пансионатам Анапы пошли активные спецпредложения и акции по заездам в августе. Туроператоры видят в появлении этих предложений как определенный маркетинг, так и попытку спасти сезон тех объектов размещения, кто изначально не «угадал» с ценой», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что летний спрос на отдых в Анапе был на 10−15% выше, чем в 2017 году, однако это касалось, в основном, первой части сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с начала 2018 года курорты края приняли 5,2 млн туристов. По его словам, за 18 лет число туристов, приезжающих отдохнуть в Краснодарский край, выросло в 3,5 раза.

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