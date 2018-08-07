Кто платит? Проблема с системой Sailfish не техническая, а принципиальная

Москва, , 12:43 — REGNUM Переход чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны на базе операционной системы Sailfish от «Ростелекома» — это с технической стороны, может быть, и неплохо, однако непонятно, почему чиновники не могут оплатить себе гаджеты сами, задается вопросом программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что переход восьми миллионов чиновников и работников госкомпаний на смартфоны на базе операционной системы Sailfish от «Ростелекома» потребует свыше 160 млрд рублей. Более половины этой суммы будет выделено из федерального и местных бюджетов.

Ничего не хочу сказать про операционную систему Sailfish, наверное, она вполне может быть конкурентна и успешна на рынке. Хотя, мало кто видел её в глаза, но нет оснований считать, что она плоха.

Вообще, проблема тут не технического характера, а скорее в принципе. Если она всё же хороша, то зачем нужны такие меры по стимулированию в виде покупки телефонов за счёт государственного бюджета на всех чиновников?

Фигурирует цифра в 13,1 тыс. рублей за обслуживание одного смартфона в год. А совокупные затраты на переход 8 млн чиновников на отечественную мобильную платформу оцениваются в 160 млрд рублей в срок с 2019 по 2021 год.

А что, чиновники на айфонах не посидят? Надо обязательно выдать 160 млрд рублей Ростелекому? Это чья-то злая шутка? А может было бы всё-таки правильнее, чтобы чиновники сами покупали себе телефоны?

Да, понятно, что создание собственной ОС — это очень трудозатратное и дорогое удовольствие. Но, она ведь даже не с нуля делается. Она фактически куплена у финской компании и как-то там доработана. Это не отечественная разработка в полном смысле этого слова, даже если по закону числится как отечественная.

И теперь всей стране за счёт бюджета предложено отбить затраты на её приобретение и на годовые бонусы топ-менеджеров Ростелекома? Чудо как хорошо!

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