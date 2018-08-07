«Русский народ — стареющая нация»

Сыктывкар, , 12:37 — REGNUM К повышению пенсионного возраста — положительное отношение, назрела реформа и изменения в пенсионном законодательстве. Россияне — стареющая нация, и поэтому необходимо повышать возраст и подходить к пенсионной реформе по-другому. заявила корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Республике Коми, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» (г. Сыктывкар), пенсионерка Валентина Анфилатова.

Как сказал президент РФ Владимир Путин, реформа не нравится ни ему, ни правительству, ни народу, но пенсионную систему в России надо менять. Люди должны изменить своё сознание, нельзя заниматься популизмом, нельзя выводить людей на митинги. Надо конкретно разговаривать с народом, тем же профсоюзам, надо организовать дискуссионные площадки, то есть выслушать пожелания и предложения простых людей.

«Также информация, почему повышается пенсионный возраст, должна быть и от правительства РФ. Много нюансов и подробностей обычный обыватель не знает, с ним надо разговаривать. Люди в России умные, разбирающиеся, поэтому надо успокоить народ, и он обязательно поймет, почему это необходимо, и воспримет этот шаг нормально», — высказала свое мнение Анфилатова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»