В Крыму зафиксировали снижение цен на бензин

Симферополь, , 12:21 — REGNUM На заправках Симферополя наблюдается небольшое снижение цен на бензин. Об этом 7 августа сообщили в крымском управлении Федеральной службы государственной статистики.

«По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов по городскому округу Симферополь наблюдается снижение цен на бензин АИ-92 — 0,15% (от 46,27 до 46,30 рубля), бензин АИ-95 и АИ-95 премиум — на 0,39% (47,77 — 49,40 рублей, АИ-98 — на 0,20% (от 54,77 до 55,70). Цены на дизельное топливо снизились на 0,15% (47,77 — 48,20)», — отмечают специалисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полуострове с апреля бензин подорожал примерно на 5−6 рублей. Позже глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев заявил, что, несмотря на все логистические сложности, цены на бензин в Крыму должны быть ниже существующих.

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