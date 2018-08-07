Ярославская облдума не может запретить ввоз мусора из Москвы?

Ярославль, , 12:19 — REGNUM В Ярославской области идет работа над проектом регионального закона об обращении с отходами. Его авторы считают, что могут таким образом законодательно решить проблему ввоза мусора в Ярославскую область из других регионов, полагает один из разработчиков, депутат муниципалитета Ярославля Михаил Писарец.

Да, в законопроекте есть формулировка «ограничение ввоза отходов из других регионов». В этом законе предполагается введение разных категорий отходов. Например, есть отходы, которые прошли первичную сортировку, в них выделены разные фракции. И мы предлагаем ввести формулировку — «отходы, являющиеся вторичным материальным ресурсом». То есть имеется возможность их дальнейшей переработки, из которой можно получить экономический эффект. К такому виду отходов отнесём пластик, бумагу, стекло, дерево, металл. Если говорить о таких отходах в целом, то мы предлагаем ограничение, если вести речь об отходах, отправляемых исключительно на утилизацию, то тут мы говорим о запрете», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета 7 созыва Михаил Писарец.

Противники ввоза московского мусора термином «ограничение» недовольны.

«Нам сказали, что они отобрали юристов, для того чтобы написать именно этот региональный закон, остальные якобы некомпетентны. На открытом заседании в правительстве член группы Алина Жестовская зачитала тезисы, и там звучало именно «ограничение». Я тоже переспросила Жестовскую, ведь Михаил Писарец упоминал о возможном запрете. Она ответила, что речь идет именно об ограничении, — это то, что они хотят предложить. Так что очень плавно переводят в другую плоскость этот вопрос. Я уверена, что ввоз отходов из Москвы после 2018 года будет продолжен. Скорее всего, сошлются на то, что, по федеральному законодательству, ввести полный запрет невозможно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM член рабочей группы Елена Богданова.

По мнению экспертов ИА REGNUM, запрет на перемещение отходов между регионами невозможен на уровне законодательства субъекта федерации. Тем более что право запретить размещение отходов из других регионов у областной власти есть. Это делается через территориальную схему обращения с отходами, которую принимает правительство области. Правила же создания такой схемы утверждает федеральная власть, и повлиять на нее регион не может. Еще один член рабочей группы Олег Виноградов считает, что формулировки нового закона — не более чем «игра слов» и не могут никаким образом решить проблему ввоза «московского мусора».

Под выборы помусолят вот эту ерунду, что они в областном законе что-то запретят, потом спокойно это забудут», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Так или иначе, по словам Михаила Писарца, в сентябре разработчики должны выйти на первичный проект документа, а в октябре — ноябре внести проект в облдуму.

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