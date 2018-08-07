«Банковский сектор РФ стал неустойчив и уязвим для западных санкций»

Москва, , 12:22 — REGNUM Российские банки привыкли спекулировать полученными на Западе деньгами и поэтому стали очень чувствительны к внешним шокам, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 7 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вводы аналитиков британского банка Barclays Capital, указавших на то, что рассматриваемый в Конгрессе США законопроект о расширении антироссийских санкций может серьёзно ухудшить благополучие банковской системы РФ.

«Российская банковская система действительно уязвима по отношению к внешним шокам, просто в силу своей специализации, — отметил Делягин. — Дело в том, что в РФ выстроена модель, при которой развитие РФ идёт за счёт внешних займов. Причём российские субъекты экономики берут на Западе свои собственные деньги, которые граждане заплатили в виде налогов государству, но то вывело их за рубеж».

Иными словами, по мнению Делягина, российские банки сложились как своего рода каналы, которые значительную часть этих внешних займов, этого внешнего финансирования аккумулировали на Западе и приводили в Россию.

«И, естественно, очень здорово при этом спекулировали на всех спекулятивных рынках, — добавил экономист. — После 2014 года в связи с санкциями внешнее финансирование России прекратилось. Но Банк РФ не стал осуществлять внутреннего финансирования экономики, характерного для всех стран, обладающих экономическим суверенитетом».

В результате, как считает Делягин, российские банки утратили, с одной стороны, своё значение для экономики, а с другой стороны — свою устойчивость.

«Они привыкли постоянно брать взаймы и перераспределять эти деньги в России, — констатировал он. — Это сделало необходимым санацию банковской системы, которая, однако, была проведена чудовищно варварским образом. Она не повысила надёжность банковской системы, а боюсь, только снизила её».

Как результат сначала банки получили удар от Запада, который почти прекратил кредитование российской экономики, а после этого — от Банка России.

«В результате сверхжёсткой финансовой политики от денежного голода страдает не только реальный сектор, но и финансовый сектор тоже, — добавил Делягин. — То есть российская банковская система слаба и находится в неустойчивом положении. Соответственно блокирование внешнеэкономической деятельности государственных банков было бы крайне болезненно, потому что государственные банки составляют не только основу, но и доминирующую часть российской банковской системы. Из 11 крупнейших банков РФ по активам только один является частным».

Остальные, как подытожил Делягин, либо государственные, либо были вынужденно огосударствлены в ходе «погрома банковской системы», которую деликатно именуют санацией.

Напомним, как стало известно 7 августа из сообщения Bloomberg, эксперты Barclays Capital выступили с гипотезой о том, что расширение американских санкций в отношении РФ может затронуть некоторые из крупнейших банков страны и нанести более ощутимый удар, чем встревоживший инвесторов призыв ограничить вложения в государственный долг.

«Самый резкий вариант санкций в отношении транзакций с российскими банками, в рамках которого под санкции подпали бы все госбанки, имел бы существенные последствия для всей российской экономики, что могло бы быть даже более болезненным, чем меры в отношении суверенного долга», — сказала экономист Barclays Capital в Лондоне Лиза Ермоленко.