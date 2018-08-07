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В Челябинской области начали убирать урожай

Экономика

В первую очередь озимые

В Челябинской области начали убирать урожай
Александр Васильевич Федоров . Рожь.1870 год

Челябинск, 7 августа 2018, 12:10 — REGNUM  В Челябинской области официально началась уборка урожая. В первую очередь убирают озимые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Среди озимых — пшеница, рожь и тритикале. Их убирают на юге региона, заявил вице-губернатор Сергей Сушков. По его словам, площадь озимых небольшая — 24 га. Затем аграрии начнут убирать яровые.

Сушков отмечает, что ждёт неплохого урожая. Тем более что в 2018 году было засеяно более 1 913 га (в сравнении с 2017 годом 100,3%), из них яровой сев — более 1 703 га. (101,6%).

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