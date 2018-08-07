В Челябинской области начали убирать урожай

Челябинск, , 12:10 — REGNUM В Челябинской области официально началась уборка урожая. В первую очередь убирают озимые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Среди озимых — пшеница, рожь и тритикале. Их убирают на юге региона, заявил вице-губернатор Сергей Сушков. По его словам, площадь озимых небольшая — 24 га. Затем аграрии начнут убирать яровые.

Сушков отмечает, что ждёт неплохого урожая. Тем более что в 2018 году было засеяно более 1 913 га (в сравнении с 2017 годом 100,3%), из них яровой сев — более 1 703 га. (101,6%).