Нефть снова пошла в рост

Москва, , 12:09 — REGNUM Сегодня, 7 августа, на нефтяном рынок произошли изменения. Котировки на баррель нефти снова пошли вверх и опять благодаря США. Конечно, Трамп сетовал, что цены на нефть завышены, но слова, как обычно, разошлись с делом — санкции против Ирана объявлены. Ранее, санкции США против Ирана стоили рынку нефти около 2,4 млн баррелей, а потери от «заморозки» активов составили десятки миллиардов долларов. В этот раз, участники рынка прогнозируют дефицит нефти уже осенью и на зимнее время, поэтому цена барреля уже растет выше $74, заявил корреспонденту аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

«В то же время, прирост относительно невелик, поскольку основные покупатели у Ирана — Китай и Индия, а ЕС не собирается отказываться от торгового партнера с оборотом в десятки миллиардов долларов под давлением «союзника». Кроме того, сделка Ирана и России по обмену нефти на продукцию и передача углеводородов через каналы северного соседа может быть расширена (конечно, за комиссию), а общее снижение окажется всего на несколько процентов ниже имеющихся объемов», — пояснил эксперт.

Что касается торговых конфликтов между США и остальным миром, то их сила уже ослаблена продолжающимися не один месяц сделками с готовностью к любому исходу. А вот реальная экономика смогла порадовать участников рынка, растет и США и ЕС и Китай. Можно отметить, что эти причины известны инвесторам, поэтому рост нефти не стал чем-то неожиданным для рынка.

«Итоговый коридор значений для вторника остается в пределах $74 — 74,50а за баррель, на него оказывается недостаточно сильное давление со стороны рынка в обе стороны, но некоторые опасения заметны в торгах, поэтому сегодняшний день остается в зеленой зоне», — отметил Алоян.

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