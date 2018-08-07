Названы убытки Фонда защиты прав дольщиков

Москва, , 12:08 — REGNUM Чистый убыток Фонда защиты прав дольщиков, который был создан для достройки объектов за компаниями-банкротами, за период с 15 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года составил 493 млн рублей. Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», говорится в обнародованном отчете фонда по МСФО по итогам 2017 года.

Издание отмечает, что поступления от застройщиков жилья не могут покрыть риски дольщиков. Решением проблемы может стать повышение взносов до 6,7% (на данный момент 1,2%) от стоимости каждого договора долевого участия, пишет газета.

Добавим, что объем обязательств фонда перед дольщиками на конец 2017 года составил более 551 млн рублей.

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