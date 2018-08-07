Вторник, 7 Августа 2018 года
12:27:02 МСК

Названы убытки Фонда защиты прав дольщиков

Экономика

Поступления от застройщиков жилья в Фонд не могут покрыть риски дольщиков

Названы убытки Фонда защиты прав дольщиков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Долевое строительство

Москва, 7 августа 2018, 12:08 — REGNUM  Чистый убыток Фонда защиты прав дольщиков, который был создан для достройки объектов за компаниями-банкротами, за период с 15 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года составил 493 млн рублей. Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», говорится в обнародованном отчете фонда по МСФО по итогам 2017 года.

Издание отмечает, что поступления от застройщиков жилья не могут покрыть риски дольщиков. Решением проблемы может стать повышение взносов до 6,7% (на данный момент 1,2%) от стоимости каждого договора долевого участия, пишет газета.

Добавим, что объем обязательств фонда перед дольщиками на конец 2017 года составил более 551 млн рублей.

Читайте также: В России не решены проблемы дольщиков 1101 дома — Минстрой

А также: Стали известны дома Urban Group, которые будут достроены в первую очередь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы долевого строительства жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить