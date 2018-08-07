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В Туве энергетики отремонтируют 700 км высоковольных линий в 2019 году

Экономика

Задача поставлена, реализация начнется по плану

В Туве энергетики отремонтируют 700 км высоковольных линий в 2019 году
Western Area Power
Ремонт ЛЭП

Кызыл, 7 августа 2018, 12:04 — REGNUM  Более 700 километров высоковольтных линий 0,4−110 кВ будут отремонтированы в Туве в следующем году, сообщила 7 августа пресс-служба АО «Тываэнерго».

В сообщении отмечается, что комплекс работ подразумевает замену более тысячи деревянных опор, которые «изжили свой век», изношенных проводов, силовых трансформаторов, выключателей и разъединителей.

«Весь комплекс запланированных мероприятий рассчитан на качественное доведение электроэнергии до потребителей. Задача поставлена, реализация начнется в следующем году», — говорится в сообщении.

Общая сумма средств, направленных компанией на ремонтную программу составит 60 млн рублей.

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Электросетевой комплекс России
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