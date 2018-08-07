Всё идёт по плану: в Германии начали укладывать трубы для Nord Stream 2

Берлин, , 12:03 — REGNUM Компания-оператор Nord Stream 2 AG начала укладку первых труб трубопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря на территории Германии. Как уточнили в компании Uniper, которая является одним из партнёров «Газпрома» по проекту, эти работы стартовали в июле.

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Строители начали подготовку к укладке труб для «Северного потока — 2»

По словам финансового директора Uniper Кристофера Дельбрюка, несмотря на все политические сложности, работа над проектом «Северный поток — 2» идёт по плану.

В пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG пояснили, что трубы свариваются на борту судна Castoro 10, которое с помощью восьми якорей судно заняло исходную позицию на мелководье вблизи Любмина, в единую плеть. Затем они протаскиваются на берег с помощью лебёдки, чтобы соединить береговые объекты «Северного потока — 2» с морской частью нового газопровода.

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«Одновременно продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе. Пять экскаваторов ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода», — добавили в компании, отметив, что завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе планируется к концу 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток, общая мощность которых составит 55 млрд кубометров в год, от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия, Швеция. В июне 2018 года было также получено первое разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в России. Оно было выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Теперь аналогичный документ должен предоставить Росприроднадзор. Дания пока с выдачей разрешения не торопится, заняв невнятную позицию в этом вопросе. Однако проект может быть реализован и без этой страны. Альтернативный вариант маршрута газопровода уже разработан оператором проекта Nord Stream 2 AG. Его реализация повлечет дополнительные затраты, но общая стоимость проекта может сохраниться в прежних рамках — 9,5 млрд евро.

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