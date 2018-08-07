Вторник, 7 Августа 2018 года
12:27:26 МСК

Свалку в 15 гектаров на окраине Воронежа обещают рекультивировать

Экономика

Со свалкой на частной территории власти не могут справиться уже несколько лет

Свалку в 15 гектаров на окраине Воронежа обещают рекультивировать
Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия
На свалке

Воронеж, 7 августа 2018, 12:01 — REGNUM  Власти Воронежа обещают рекультивировать несанкционированную свалку на окраине города — на территории промзоны в районе улицы Землячки в Железнодорожном районе. Проблема обсуждалась на совещании 6 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Речь идет о свалке на площади 15 га, расположенной на территории бывшей промзоны, часть которой находится в частной собственности. В течение нескольких лет власти неоднократно требовали от владельца — предпринимателя — прекратить складирование отходов, однако все усилия результатов не принесли. В ноябре 2017 года с этой территории силами администрации города было вывезено 100 кубометров мусора с этой свалки, материалы снова переданы в правоохранительные органы. Однако мусор туда свозили вплоть до июля этого года: тогда решением главы города к охране территории был привлечен ЧОП, который фиксировал все автомобили, заезжающие на свалку. Тогда же к работе подключилось и отделение Общероссийского народного фронта.

Как доложил 6 августа глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев, на данный момент заезд автомобилей с мусором на территорию промзоны практически закрыт: за все время был зафиксирован всего один случай проезда автомобиля. Территория также контролируется с помощью видеокамер.

Глава города Вадим Кстенин поручил разработать проект рекультивации территории по улице Землячки, 29, провести все необходимые экспертизы. Мэрия намерена подать заявку на участие в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта «Экология», что даст возможность получить финансирование из федерального бюджета (85%) с софинансированием из регионального и городского бюджетов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Полигоны и мусорные свалки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить