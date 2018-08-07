В Гондурасе подходит к концу строительство трансокеанской магистрали

Тегусигальпа, , 12:00 — REGNUM Гондурас завершает строительство четырехполосной магистрали, которая соединит порты Тихого и Атлантического океана, пишет газета ABC 7 августа.

Протяженность магистрали составляет почти 400 км. Дорога должна соединить главный гондурасский порт в Атлантическом океане Пуэрто-Кортес с сальвадорским портом Ла-Унион в тихоокеанском заливе Фонсека, где соседствуют Сальвадор, Гондурас и Никарагуа.

Остаётся завершить 46 км пути, находящиеся на территории Сальвадора. Сальвадор ждет инвестиций от китайских компаний на развитие порта Ла-Унион (США опасаются, что Пекин намеревается построить здесь свою военную базу), в то время как Гондурас реализовал свой проект без участия Китая.

Расширение гондурасского порта Пуэрто-Кортес осуществляется Филиппинами, вложившими $624 млн, на основе концессии. Работы по строительству автомагистрали ведутся консорциумом компаний из Перу и Эквадора с инвестициями в размере $121 млн.

Строительство магистрали не велось с нуля, значительную часть пути составили уже существующие, но расширенные и модернизированные дороги. Именно поэтому, а также благодаря технической простоте гондурасский проект стал единственным реализованным их всех проектов по соединению Тихоокеанского побережья с Атлантическим в Центральной Америке.

На бумаге в ожидании инвесторов остается проект по созданию железной дороги, ведущей из залива Фонсека в гондурасский порт Пуэрто-Кастилья.