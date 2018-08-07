Украина: государство не может заставлять частный бизнес повышать зарплату

Киев, , 11:55 — REGNUM На Украине рост средних зарплат вызван снижением налогового давления на фонд оплаты труда, усилением конкуренции на мировых рынках за украинскую рабочую силу и ростом экономики. Об этом 7 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

«Основания (для роста средней зарплаты — ИА REGNUM ) есть. У нас проведена реформа — снижено бремя на выплату «белых» зарплат. Это дало свой эффект, его пришлось подождать. В принципе мы видим, что сегодня средняя зарплата приближается к 10 тыс грн (368 долл.). Сейчас она по стране около 9,5 тыс грн (350 долл.)… При этом наблюдается опережающий инфляцию рост средней зарплаты. Безусловно, это является позитивным сигналом. Также этому способствует рост минимальной зарплаты», — сказал Гончаренко.

Он пояснил, что приближение выборов не влияет на рост средних зарплат, поскольку государство не может заставлять частный бизнес повышать зарплату.

«Нельзя к выборам заставить работодателей повысить зарплату. Директивным путем можно повысить минимальную зарплату… Кроме того, рост средней зарплаты подстегивает то, что многие граждане Украины выезжают за границу, чтобы там работать. Сегодня наблюдается конкуренция за украинскую рабочую силу, в том числе со стороны украинских предпринимателей. Многие из них жалуются, но в целом, это нормальный процесс. Так и должно быть. Конкуренция за рабочую силу приводит к росту средней зарплаты… Также в последний квартал наблюдается экономический рост», — добавил Гончаренко.

Депутат отметил, что на Украине средняя зарплата могла быть намного выше. Гончаренко напомнил, что война отпугивает инвесторов.

«Создание новых рабочих мест приводит к спросу на рабочую силу и повышению зарплаты… Для роста инвестиций должна быть спокойной геополитическая ситуация, потому что в воюющую страну мало кто рвется идти инвестировать. С другой стороны, Украина преуспела в обеспечении прав собственности, борьбе с коррупцией, дерегуляции, возможности свободно вести бизнес. К примеру, в рейтинге Doing Business Украина растет каждый год. Если когда-то мы были на 130-ом месте, то сегодня где-то на 75-ом. Это существенный рост», — подытожил Гончаренко.

Напомним, впрошлом рейтинге Doing Business-2018 Украина заняла 76-е место среди 190 стран мира, поднявшись на 4 пункта. Тогда как по отраслевому показателю Получение разрешений на строительство нам удалось совершить рекордный скачок на 105 пунктов — со 140 места на 35-е благодаря существенному упрощению деятельности в строительной отрасли.

Как сообщалось, 6 августа премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что один из ключевых индикаторов экономического роста Украины — рост средней зарплаты, который по итогам года может достичь 10 тысяч гривен.

«Главный приоритет — средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тысяч гривен. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже более 8 тысяч гривен», — сказал Гройсман.

По состоянию на июнь 2018 года на Украине средняя зарплата составила 9141 грн (336 долл).