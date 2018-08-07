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Около 150 человек пожелали работать на опытном энергокомплексе в Северске

Экономика

Сформированные учебные группы начнут занятия в 2019 году

Северск, Томская область, 7 августа 2018, 11:48 — REGNUM  Более сотни работников Сибирского химического комбината (СХК) прошли с начала года собеседование для обучения по программе «Подготовка эксплуатационного персонала модуля фабрикации/рефабрикации», сообщает 7 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что обучение позволит работникам трудоустроиться на опытно-демонстрационный энергокомплекс по проекту «Прорыв».

"На данный момент сформировано уже три группы для дальнейшего обучения в Северском технологическом институте НИЯУ МИФИ, в них зачислены 71 работник СХК», — говорится в сообщении.

Учебный курс для указанных групп начнется в I квартале 2019 года.

На предприятии пояснили, что для пуска модуля фабрикации/рефабрикации ОДЭК в 2020 году требуется принять и подготовить более 200 человек.

Добавим, проект «Прорыв» предполагает переход от демонстрации отдельных инновационных технологий в области быстрых реакторов к созданию опытно-демонстрационного комплекса с пристанционным ядерным топливным циклом.

Читайте подробнее: «Прорыв» — прежде всего реализация замкнутого топливного цикла: эксперт

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Атомная энергетика
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