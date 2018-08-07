Орловское УФАС приостановило отбор регоператора ТКО

Орел, , 11:40 — REGNUM УФАС Орловской области приняло к рассмотрению жалобу ЗАО «Чистый город» на действия организатора торгов по отбору регионального оператора по обращению с ТКО — департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Решение опубликовано на сайте регионального УФАС. Рассмотрение жалобы назначено на 10 августа.

По мнению заявителя, победитель торгов — ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» — является аффилированным с организатором торгов, поскольку единственным участником компании является АО «Корпорация развития Орловской области», 73,2% акций которого, в свою очередь, принадлежат департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Кроме того, по информации заявителя, победитель конкурса по отбору регионального оператора создан лишь 14 мая и «с даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (03.06.2015г.) по настоящее время никакой экономической деятельности не осуществляет, а тем более деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля пресс-служба правительства Орловской области объявила, что, по результатам конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Орловской области статус регоператора присвоен компании ООО «Управляющая компания «Зеленая роща».

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