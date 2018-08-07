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Курс биткоина опустился ниже семи тысяч долларов

Экономика

Преодолев отметку в $8 тысяч в конце июля, криптовалюта начала постепенное снижение

Курс биткоина опустился ниже семи тысяч долларов
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Биткоин

Москва, 7 августа 2018, 11:35 — REGNUM  Курс биткоин в ходе торгов 7 августа продолжил постепенное снижение и опустился ниже отметки в $7 тысяч. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по двум десяткам различных бирж.

По состоянию по состоянию на 10:00 мск самая популярная криптовалюта подешевела на 1,67% к предыдущему закрытию торгов — до $6974.

Курс других криптовалют также снижается: Ethereum подешевел на 1,13% — до $406,82 доллара, Ripple — на 4,81%, до $0,4095, Bitcoin Cash — на 2,02%, до $693,63.

Напомним, в конце июня курс биткоина опускался до $5,8 тысячи, но затем возобновил рост и 24 июля преодолел отметку в $8 тысяч.

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