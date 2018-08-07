Украинские мигранты увеличили сумму денежных переводов из Польши на Украину

Варшава, , 11:25 — REGNUM Порядка 3 млрд злотых ($810 млн) переслали украинские трудовые мигранты на родину из Польши за три месяца, сообщает 7 августа УНИАН.

Согласно сообщению, переведенная сумма больше на 700 млн злотых ($190 млн), чем переводы за аналогичный период в 2017 году. При этом украинские переводы из Польши составили 90% от всех переводов в этой стране от иностранных рабочих. Отмечается, что большинство переводов осуществляют трудовые мигранты с Украины, временно выехавшие в Польшу.

Напомним, ранее Нацбанк Украины (НБУ) заявил, что украинские мигранты подрывают экономику Украины, так как лишают страну квалифицированных кадров.

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