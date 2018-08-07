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В России с 2019 года вырастут цены на медицинские услуги

Экономика

Из-за НДС

В России с 2019 года вырастут цены на медицинские услуги
Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

Москва, 7 августа 2018, 11:25 — REGNUM  С повышением ставки НДС до 20% повысятся цены на медицинские услуги, в том числе из-за роста цен на медоборудование, обеспокоен депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

«Из-за него (повышения НДС) могут серьезно подорожать медицинские услуги», — отметил парламентарий в соцсети.

Тумусов напомнил, что в 2017 году был введен новый классификатор, изменились коды — и получилось, что если раньше медицинская техника могла проходить по льготной ставке, то теперь налог с нее берут полностью — 18%.

«А медицинская техника — это томографы, электрокардиографы, УЗИ, кардиостимуляторы и т.д.» — указал он.

«И можно только гадать, «глупость или измена»: кто-то из чиновников просто не заметил ошибку — или решил таким образом наполнить бюджет, сэкономив, как обычно, на гражданах», — возмущен Тумусов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение НДС с 18% до 20% подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступит в силу с 2019 года.

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Медицина
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