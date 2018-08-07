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Новгородские предприниматели стали чаще приобретать патенты

Экономика

За полгода в регионе выдано 344 патента — на 25% больше, чем год назад

Великий Новгород, 7 августа 2018, 11:21 — REGNUM  Индивидуальные предприниматели Новгородской области в первом полугодии 2018 года получили 344 патента — это на 25% больше, чем год назад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС), в первом полугодии прошлого года количество выданных патентов составляло 275.

Больше всего патентов выдано на производство монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ — 51 патент. 45 патентов выдано на оказание услуг по разработке программ для ЭВМ и баз данных, 22 патента на ремонт жилья, ещё 22 патента получили репетиторы, 21 патент — перевозчики грузов автотранспортом, 20 патентов выдано на сдачу в аренду жилых и нежилых помещений — 20 патентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областной закон о патентной системе налогообложения был принят в Новгородской области в октябре 2012 года. Патентная система налогообложения предусмотрена для 47 видов деятельности. В первые годы действия закона патенты особой популярностью у предпринимателей не пользовались — так, до 2014 года в Новгородской области было выдано всего 154 патента. В структуре налоговых поступлений от специальных налоговых режимов налог по патентной системе и сейчас составляет только 0,4%. Наибольший удельный вес — 73,6% — у налога, уплачиваемого по упрощённой системы налогообложения.

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