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«Рост НДС обойдет стороной увеличение затрат граждан на ЖКУ»

Экономика

Правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги, заявила эксперт

Москва, 7 августа 2018, 11:19 — REGNUM  Действительно, граждане РФ защищены от роста цен на коммунальные услуги, так как на федеральном и региональном уровне существует механизм ограничения повышения размера вносимой платы. Согласно Жилищному кодексу РФ, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги и с 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Механизм разработан для регулирования темпов роста инфляции в стране. Предельный рост платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года не должен превысить 4%, данный уровень определен прогнозом Минэкономразвития. Соответственно, вероятность внесения дополнительных 2% в платежки не должна пугать население, так как, если нововведение и одобрят, то оно обойдет стороной увеличение затрат со стороны населения», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявил, что увеличение НДС не повлияет на «платежку за ЖКХ». «Граждане у нас защищены» от повышения платы за ЖКХ. Даже если повышение НДС повысит тарифы, то всё равно роста платы со стороны граждан не будет», — уточнил он.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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