Правительство помогло аграриям Северного Кавказа деньгами на топливо

Москва, , 11:18 — REGNUM Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. Денежные средства пойдут на приобретение дизельного топлива, необходимого проведения агротехнологических работ. Субсидии от государства получили 79 субъектов РФ, имеющие посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

На Северном Кавказе денежную поддержку на топливо для сельскохозяйственной техники получили все субъекты. Наибольшая сумма досталась Ставропольскому краю — более 209 млн рублей. Меньше других субъектов получила Ингушетия — всего около 4 млн рублей.

Остальным республикам СКФО распределены следующие суммы субсидий: Кабардино-Балкарии — 23,476 млн рублей, Чечне — 16,211 млн рублей, Дагестану — 15,868 млн рублей, Северной Осетии — 13,994 млн рублей, Карачаево-Черкесии — 9,566 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной и в начале лета 2018 года в субъектах северо — кавказского региона отмечался самый существенный рост цен на бензин в России. По данным центрального диспетчерского управления ТЭК, максимальное удорожание бензина в конце мая произошло в Дагестане и Ингушетии.

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