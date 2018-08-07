Усманов согласился продать свою долю акций лондонского «Арсенала»

Лондон, , 11:15 — REGNUM Российский бизнесмен Алишер Усманов продаст свой пакет акций лондонского клуба «Арсенал». 30%, которые принадлежат предпринимателю, приобретёт владелец контрольного пакета акций клуба Стэн Кронке. Таким образом после сделки, стоимость которой оценивается £550 млн, американский бизнесмен фактически станет частным владельцем «Арсенала».

Как уточняется в сообщении компании KSE, через которую Кронке управляет клубом, в результате сделки клуб будет оценен в 1,8 млрд фунтов ($2,3 млрд). Для выкупа доли Усманова Кронке использует кредитные и собственные средства.

Также отмечается, что успешная реализация сделки позволит «открыть новую главу в истории клуба». Представители KSE уверены, что переход 100% клуба в частную собственность будет способствовать дальнейшему развитию «Арсенала».

Напомним, два крупнейших акционера футбольного клуба «Арсенал» боролись за контроль над клубом много лет, и оба пытались выкупить доли друг у друга. В июле 2018 года появилась информация о том, что Алишер Усманов может продать принадлежащую ему долю лондонского клуба, так как ему не удалось выкупить контрольный пакет акций ФК у американского бизнесмена Стэна Кронке. Усманов был готов заплатить за долю в 67% $1,3 млрд, однако Кронке это предложение отверг.