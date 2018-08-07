Плату за входящие звонки отменят, но Крым останется исключением

Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Крым останется исключением и после общероссийской отмены платы за входящие звонки, расценки на связь на полуострове будут другими, потому что мобильные операторы несут здесь другие расходы, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 7 августа, генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее представители всех крупных мобильных операторов сообщили, что в ближайшее время плата за входящие звонки во всех регионах России за пределами своего региона будет отменена. Решение принято под давлением антимонопольной службы.

Особые условия оплаты звонков в разных регионах страны — чисто российская история, но у нее есть объяснения. Во-первых, у нас совсем другие расстояния, чем в большинстве других стран. Во-вторых, в отличие, скажем, от США у нас изначально создавались местные компании, каждая со своим юридическим лицом, и только потом они стали объединяться.

Отмена платы за входящие вызовы — совершенно естественное решение. Так и должно быть. Люди привыкли к тому, что если вызов входящий, то они за него ничего не платят. И они смело отвечали на звонки, а потом платили за эти разговоры.

Но Крым все равно останется исключением. Каждый оператор будет принимать собственное решение, но условия будут иными, чем в других регионах страны.

У этого есть объяснение. У мобильных операторов нет в Крыму своей инфраструктуры. «Большая тройка» котируется на бирже и не хочет попадать под санкции. Не забудем, что и оборудование закупается тоже зарубежное.

К тому же в Крыму у этих компаний нет своих частот. Роуминг обеспечивают местные компании, федеральные операторы пользуются их инфраструктурой, а это стоит денег. Отсюда и разница в цене звонков между Крымом и, скажем, Сочи.