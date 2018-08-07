«Граждане РФ ждут худшего и надеются успеть сделать все важные покупки»

Москва, , 11:32 — REGNUM Уровень кредитной нагрузки в России остаётся сравнительно небольшим, если сравнивать со многими ведущими странами, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что средний размер потребительского кредита в РФ во II квартале 2018 года увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордного уровня в 180 тысяч рублей.

«Сложно сказать, что рост кредитования связан именно с улучшением ситуации в российской экономике, — как известно, реальные доходы граждан продолжают стагнировать на уровне ниже 2014-го года и даже слегка снижаться, — сказал Григорьев. — Скорее, потребители опасаются, что дальше ситуация будет ещё хуже, и пытаются сделать важные покупки именно сейчас».

При этом эксперт отметил, что уровень кредитной нагрузки в России остаётся сравнительно небольшим, если сравнивать со многими ведущими странами.

«Правда, у нас рост кредитования и внутреннего спроса не является двигателем развития экономики — эта роль отведена случайным колебаниям цен на природные ресурсы (раньше ещё было принято надеяться на иностранные инвестиции)», — добавил Григорьев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средний размер потребительского кредита в России во II квартале 2018 года увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордного уровня в 180 тысяч рублей. Таковы данные РБК, опубликованные со ссылкой на бюро кредитных историк «Эквифакс».

Уточняется, что рост суммы необеспеченных кредитов связан в первую очередь с кредитованием среднего класса. Кроме того, отмечается стабилизация и даже повышение реальных доходов данной группы заёмщиков — люди сегодня начали осуществлять крупные покупки, которые были отложены ими из-за кризиса 2014−2015 годов.

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