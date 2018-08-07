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«Цифровая экономика сбережёт государству средства, а гражданам время»

Экономика

Если использование выделенных средств будет эффективным, то реализация программы пойдет на пользу, заявила эксперт

Москва, 7 августа 2018, 11:07 — REGNUM  Озвученная Минкомсвязью сумма в 3,5 трлн рублей на финансирование национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» — это очень значительные затраты даже в масштабах всей российской экономики. Для сравнения, предполагается, что в 2018 году расходы федерального бюджета составят 16,5 трлн рублей. Но при этом нужно понимать, что 3,5 трлн рублей — бюджет всей программы до 2024 года. На первоначальном этапе значительные затраты потребуются на создание инфраструктуры — так происходит в любом деле. Впоследствии объем необходимого финансирования будет сокращаться, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

По её мнению, если использование выделенных средств будет эффективным, то в конечном итоге реализация программы пойдет на пользу и рядовым гражданам, и государству в целом. Цифровая экономика — это то, к чему сегодня двигается весь мир.

«На текущий момент ситуация в России такова, что поход в госучреждение за какой-нибудь справкой либо рядовой визит в поликлинику может отнять кучу времени и нервов. Благодаря развитию цифровой экономики эта проблема может быть решена. Услуги будут предоставляться быстро, без лишней бумажной волокиты, граждане будут экономить время, государство — средства на финансирование оказания всевозможных госуслуг, сократится бюрократия», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным СМИ, до 15 августа Минкомсвязь РФ должно внести в правительство проект документа о бюджете национальной программы «Цифровая экономика». По предварительным данным, бюджет программы превышает 3,5 трлн рублей. Больше всего средств из госказны потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию госуслуг и здравоохранение.

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Цифровая экономика и электронная коммерция
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