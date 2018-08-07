ВВП Боливии демонстрирует стабильный рост

Ла-Пас, , 11:06 — REGNUM За первый триместр текущего года ВВП Боливии вырос на 4,44%. Об этом сообщил президент страны Эво Моралес во время празднования Дня независимости Боливии 6 августа.

«Рост ВВП в первый триместр 2017 года составил 3,43%. В 2018 году за тот же период мы достигли 4,44%. Я почти уверен, что нас ждет подарок и по итогам второго. Международный валютный фонд отмечает успешную в сравнении с другими странами региона дедолларизацию», — сообщается на странице Моралеса в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, доля национальной валюты боливиано в финансовых операциях к июне 2018 года выросла до 98%.

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