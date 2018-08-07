Петрозаводск, , 10:40 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношение положительное. Как следует из аргументов властей, если не провести подобную реформу, то, к сожалению, для будущих поколений пенсия будет минимальна, а может сложиться такая ситуация, что её не будут платить совсем, потому что будет нечем, заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела кадров ГУЗ Республики Карелия «Городская детская поликлиника № 1» г. Петрозаводска Виктория Асанова.

В настоящее время в России гораздо уменьшилось количество работающего населения, которое могло кормить пенсионеров. Вариантов других, кроме повышения пенсионного возраста, не видно. Кроме того, сотрудники 60 лет и выше не должны сидеть дома, а должны передавать свой опыт молодым специалистам.

«Правильно и очень нужно, чтобы работники более зрелого возраста делились своим опытом и мудростью с молодёжью. Несмотря на различные учёбы и курсы повышения квалификации работников, человеческий опыт в профессии ничего не заменит. Это бы стимулировало молодых специалистов. Поэтому позиция однозначная — «за» повышение пенсионного возраста», — высказала свое мнение Асанова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»